قرى جنوب لبنان تستقبل العائدين بعد انسحاب جزئي لجيش الاحتلال

وطن: تدافع سكان قرى بجنوب لبنان للعودة إلى ديارهم بعد انسحاب جيش الاحتلال من أغلب المناطق التي سيطر عليها خلال الأشهر الماضية.

وذكرت مصادر لبنانية ان طوابير سيارات امتدت مسافة كيلومترات لسكان مناطق في الجنوب، من بينها دير ميماس وميس الجبل في طريقها إلى بلدات انسحب منها جيش الاحتلال، حيث اضطر بعض العائدين للانتظار ساعات في الطريق قبل أن يسمح لهم الجيش بالتقدم ودخول البلدات، في ظل استمرار تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي بشكل مكثف فوق المنطقة.

ورغم حجم الدمار الذي لحق بالكثير من المباني واستمرار عدوان الاحتلال على بعض المناطق إلى غاية الساعات الأخيرة قبل الموعد المحدد للانسحاب، فإن السكان أصروا على العودة واستعادة بيوتهم وقراهم.

وكان الجيش اللبناني قد أكد أن وحداته انتشرت في 11 بلدة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية (قطر والسعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا) وقوات اليونيفيل.

وأوضح أن وحداته باشرت المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة، ودعا المواطنين للالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق اليوم إن جيش الاحتلال انسحب من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود بذريعة أن تلك النقاط تقابلها تجمعات استيطانية رئيسية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من يارون ومارون الراس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني.

وأضافت أن الجيش اللبناني بدأ الانتشار في قرى بليدا وميس الجبل ومركبا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية.

وأوضحت الوكالة أن النقاط التي استثنتها إسرائيل من الانسحاب هي "تلال اللبونة" في خراج الناقورة، التي تقابل أبرز مستوطنات الجليل الغربي من روش هانيكرا إلى شلومي ونهاريا. كما أبقت إسرائيل انتشار قوات لها في نقطة "جبل بلاط" بين مروحين ورامية، التي تقابل مستوطنات شتولا وزرعيت، إضافة إلى "جل الدير" و"جبل الباط" في خراج عيترون تقابلهما مستوطنات أفيفيم ويفتاح والمالكية.

وفي القطاع الشرقي، يقابل نقطة "الدواوير" على طريق مركبا ـ حولا وادي هونين ومستعمرة مرغليوت، في حين تقابل نقطة "تلة الحمامص" مستعمرة المطلّة.