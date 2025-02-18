مستوطنون يهاجمون منزلين ويُلحقون بهما أضرارا في خلة النحلة جنوب بيت لحم

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منزلين في منطقة خلة النحلة القريبة من قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي في واد رحال حمدي زيادة، بأن مجموعة من المستوطنين رشقت منزلي المواطن محمد عبد الله أبو صوري ونجله بالحجارة والعصي، وألحقوا بهما أضرارا جسيمة بعد تكسير زجاج النوافذ، وأضرارا بمركبة.

يشار إلى أن منطقة "خلة النحلة" تتعرض منذ فترة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال ومستوطنيه، تتمثل في مهاجمة المنازل وإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات واستشهاد شاب.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 2161 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون الارهابيون خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025.

وأوضحت في تقريرها الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، إن قوات الاحتلال نفذت 1786 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 375 اعتداء، تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.