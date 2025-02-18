الاحتلال يبدأ بحظر "أونروا" ويغلق مدرسة تابعة لها بالقدس

وطن: بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ القوانين الإسرائيلية بشأن حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأغلقت إحدى المدارس التابعة للوكالة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة ذكور القدس الأساسية التابعة لوكالة "أونروا"، في حي وادي الجوز بمدينة القدس، وطردت الطلبة منها وأجبرت طواقمها على إغلاق أبوابها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، وأغلقت مدخل شارع المطار، وتمركزت في محيط كلية التدريب المهني التابعة لوكالة "أونروا".

وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قانونين، يحظر أحدهما نشاط وكالة "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة لـلسيادة الإسرائيلية"، فيما يحظر الآخر أي اتصال مع الوكالة.

وأمس الاثنين، أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتطبيق الفوري لقانون حظر "أونروا"، رغم الإدانات العربية والدولية الواسعة.