الرئيس يحيل رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس الى التقاعد

رام الله - وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً رئاسياً بإحالة عبد القادر حامد ( قدورة فارس)، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى التقاعد اعتباراً من اليوم، حسب ما نشرته الوكالة الرسمية "وفا"

وأصدر الرئيس قرارا رئاسيا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتباراً من اليوم، وفق ما جاء في الوكالة الرسمية.

وكان قدورة فارس قد اعلن قبل أيام عن رفضه للمرسوم الرئاسي بشأن مخصصات الشهداء والأسرى، مطالبا بسحبه.

وطالب فارس خلال مؤتمر صحفي، الرئيس عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.

وقال فارس خلال حديثه "لقد فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه".

وأكد فارس أن هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس محمود عباس وتطالب بسحبه، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع المخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.