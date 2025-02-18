استشهاد مواطنة متأثرة بجروحها وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال في غزة

وطن: استشهدت مواطنة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بجروح أصيبت بها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنة سليمة أبو شعبان استشهدت متأثرة بإصابتها خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

كما أصيب صباح اليوم، ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال شرق بلدة الشوكة شرق رفح.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48,271 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.