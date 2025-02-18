الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين، خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: أوس ساري لطفي سالم (18 عاماً)، وابراهيم نضال ذياب سالم (19 عاماً)، بعد اقتحام منزليهما في قرية اللبن الغربي غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت: عبد الرحمن صالح محمد حامد، بعد اقتحام منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت، عمرو رائد نصار شوخه، بعد اقتحام منزله في قرية رمون شرق رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتللو شمال غرب رام الله، وداهمت منزل المواطن محمد شفيق مصاروة في مخيم الجلزون شمال رام الله.