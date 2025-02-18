الاحتلال يهدم منزلا في كفر الديك غرب سلفيت

وطن: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا، في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت منزلا مكونا من طابقين وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، وبركسا للمواطن همام توفيق علي احمد.

الجدير بالذكر أن هذا المنزل الرابع الذي تهدمه قوات الاحتلال في بلدة كفر الديك منذ بداية العام 2025.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال الشهر الماضي 76 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلاً مأهولاً، و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية وغيرها.