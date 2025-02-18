سفير الاحتلال بأمريكا مهددا مصر: سنتعامل مع استعدادات الجيش المصري في سيناء

رام الله - وطن: هدد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، مصر، بسبب الاستعدادات التي أظهرها الجيش في سيناء.

وقال لايتر في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف"، إن ما قام به الجيش المصري من تعزيزات في سيناء "خطير للغاية" ويهدد اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف أن حكومة الاحتلال ستناقش بشكل جدي زيادة القوة العسكرية المصرية في سيناء "في وقت قريب جدًا".

وزعم لايتر أن مصر بنت قواعد عسكرية في سيناء "لا يمكن أن تستخدم إلا للعمليات الهجومية، للأسلحة الهجومية. هذا خرق واضح".

وقال: "لم أجد تفسيرًا في الإعلام حول زيادة مصر لقوات الدبابات بـ700 دبابة. يسمونها سلام بارد، لكن هذا ليس ما نتحدث عنه"، حسب قوله لصحيفة "معاريف".

كما هاجم لايتر رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، قائلا "يلعب على الجانبين في المعادلة، لكنه مهدد من قبل الإخوان المسلمين". وأضاف أن السيسي "سيكون أكثر استعدادًا للتعاون معنا في 'يوم ما بعد حماس' إذا هزم الجيش الإسرائيلي بشكل حاسم فرع الإخوان المسلمين في قطاع غزة- حماس".

وجاء حديث لايتر بحسب "معاريف" في حديث مع منظمات يهودية أمريكية في كانون ثاني/ يناير الماضي، وأعيد نشره في مؤتمر الرؤساء للمنظمات اليهودية الكبرى في أمريكا يوم الجمعة.