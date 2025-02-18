بلدية بيت فوريك ومجلس قروي بيت دجن يناشدان لوقف الانتهاك اليومي والممنهج لحقوق الانسان على الحاجز العسكري المقام على المدخل الوحيد للبلدتين

وطن: ناشدت بلدية بيت فوريك ومجلس قروي بيت دجن شرق نابلس كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان والسفارات والقنصليات والهيئات الاممية وباسم أكثر من 25000 نسمة يسكنون البلدتين لوضع حد فوري للانتهاكات اليومية لحقوق الانسان والاذلال الممنهج ومنع التنقل التي تمارسها دولة الاحتلال بحق سكان البلدتين من خلال الحاجز العسكري المقام على على المدخل الوحيد للبلدتين.

وقالت البلدتان في بيان وصل وطن نسخة منه، إن جنود الاحتلال على الحاجز العسكري يتعمدون تقييد حرية السكان في التنقل الامن من والى منازلهم عبر سياسة منهجة تقوم على احتجاز السيارات (السيارات الخاصة ووسائل النقل العمومية والتجارية) بشكل يومي لساعات عدة ما أدى لشل كافة مناحي الحياة وانقطاع سكان البلدتين عن العالم الخارجي وتضرر مصالحهم واعمالم ودراساتهم في المعاهد والجامعات والمدارس واضطرارهم للمبيت على في مركباتهم على الحاجز.

وأكدت البلدتان على ان هذه الممارسات غير الادمية والتي مضى عليها اكثر من عام ونصف أخذت بالتصاعد مؤخرا من خلال الاعتداء الجسدي على المواطنين اثناء عبورهم الحاجز بدون اي اسباب حيث تتكرر حالات الاعتداء والاهانة للمواطنين يوميا.

وتوجهت البلدتان بنداء استغاثةلكافة المؤسسات ذات الصلة وللاعلام الدولي للمساعدة في ايجاد حل لهذه المأساة خصوصا وان البلدتين لا يوجد لديهما سوى هذا المعبر الذي يصلهم بالخارج.

نص البيان: