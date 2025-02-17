استشهاد الطفل ضياء سباعنة متأثرًا بإصابته قبل أسبوعين جراء قصف الاحتلال على قباطية جنوب جنين

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، استشهاد الطفل ضياء الدين أحمد عمر سباعنة (15 عامًا)، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها قبل نحو أسبوعين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قباطية جنوب جنين.

وكان الاحتلال استهدف بطائرة مُسيرة مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن والعشرين على التوالي مخلفا 25 شهيداً وعشرات الإصابات، ودمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.