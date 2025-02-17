إصابات واعتقالات إثر اقتحام الاحتلال بلدة سلوان في القدس المحتلة

وطن: أصيب شابان، مساء الإثنين، أحدهما بقنبلة صوتية، والآخر إثر الاعتداء عليه بالضرب، والعشرات بالاختناق، نتيجة اقتحام قوات الاحتلال حي عين اللوزة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي عين اللوزة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدت بالضرب المبرح على شاب قبل اعتقاله.

كما تم نقل شاب للمستشفى لتلقي العلاج، إثر إصابته بشظايا قنبلة صوتية في منطقة القدم.

وسبق ذلك اعتقال وحدة خاصة من جيش الاحتلال شابًّا من أحد المحال التجارية في الحي، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

كما تضررت العديد من المركبات وتحطم زجاجها، نتيجة إلقاء القوات الإسرائيلية قنابل الصوت.