الاعلام العبري: تقدم بمفاوضات الإفراج عن 6 أسرى أحياء السبت

وطن: قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الإثنين، إنه "تم إبلاغ مجلس وزراء الاحتلال المصغر بتقدم مفاوضات الإفراج عن المختطفين الستة الأحياء يوم السبت".



وكانت نقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن "مفاوضات مكثفة تجري الآن بهدف استلام جثث 4 مختطفين الخميس المقبل وإطلاق 6 مختطفين أحياء السبت".

فيما ذكر موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي، "ان إسرائيل وافقت على إدخال 300 منزل متنقل إلى قطاع غزة، لافتا الى ان الوفد الإسرائيلي للمفاوضات سيتجه غدا إلى مصر لمناقشة قضية إدخال البيوت المتنقلة إلى قطاع غزة.

واكدت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول " ان رئيس الشاباك قال انه في الأيام الأخيرة إنه لم يعد جزءا من فريق التفاوض في صفقة الرهائن وان النائب السابق لرئيس الشاباك هو الذي يقود المفاوضات حاليا، لافتا رئيس الشاباك السابق قد ينضم لوفد كبار المسؤولين عند إحراز تقدم بشأن المرحلة الثانية