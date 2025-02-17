"كهرباءالقدس" تعلن حالة الطوارئ استعدادًا للمنخفض الجوي

وطن: أعلن مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، المهندس محمد زيدان، عن حالة الطوارئ القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية، والاستجابة السريعة لأي أعطال قد تنجم عن الظروف الجوية المتوقعة.

وأوعز المهندس زيدان، باتخاذ مجموعة من التوجيهات والتوصيات اللازمة، للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع نهاية الأسبوع الحالي، ومطلع الأسبوع المقبل.

وأوصى المهندس زيدان، بالانتقال إلى حالة التأهب القصوى في كافة الإدارات المركزية والفروع في مناطق امتياز الشركة، مع الالتزام التام بإجراءات السلامة العامة، وتجميد كافة الإجازات لضمان أقصى درجات الجهوزية، إضافة لتعزيز جاهزية الفرق الفنية والميدانية لضمان التدخل السريع في حال حدوث أي أعطال لا قدر الله، إلى جانب تنفيذ أي أعمال صيانة استباقية قد تلزم، مثل تقليم الأشجار القريبة من خطوط الكهرباء، وفحص المحطات لضمان استقرار الشبكة.

كما أمر برفع جاهزية المركبات بما يلزم لتسهيل التنقل في ظل الظروف الجوية المتوقعة، مع التأكد من توفر مخزون كافٍ من المعدات والمواد الأساسية، مثل الكوابل والفيوزات، لضمان سرعة معالجة الأعطال.

فيما أكد، على ضرورة زيادة عدد الفرق الفنية الميدانية، وتوزيعها جغرافيًا، بحيث تغطي كافة مناطق الامتياز، إضافة لزيادة عدد الموظفين في مركز الاتصال الموحد لضمان استقبال كافة مكالمات المواطنين واستفساراتهم والتعامل معها بأقصى سرعة وكفاءة.

إلى ذلك، شدد المهندس زيدان على تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، ومن ضمنها البلديات والدفاع المدني، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، إلى جانب توجيه دائرة العلاقات العامة بالتواصل المستمر مع المواطنين، من خلال زيادة وتيرة نشرات التوعية، والإرشادات لضمان سلامتهم.

هذا ودعت شركت كهرباء القدس المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتواصل معها للإبلاغ عن أي أعطال طارئة عبر الأرقام التالية:

02-6269333 / 02-2947650.