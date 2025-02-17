الصحة في غزة: 13 شهيدًا و16 إصابة وصلوا مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين: "إن 13 شهيدًا، 9 منهم انتشال، و4 جدد"، و 16 إصابة، وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 48,284 شهيدًا و 111,709 اصابة منذ السابع من أكتوبة للعام 2023م.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.