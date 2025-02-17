نائب قائد حرس الثورة الايراني: سننفذ عملية "الوعد الصادق 3".. والاحتلال يقرّ بانتصار حماس

وطن: أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد علي فدوي، أنّ عملية "الوعد الصادق 3" ستُنفذ في وقتها المناسب.

وقال العميد فدوي، خلال فعالية بشأن فلسطين، "عملنا بشكل صحيح لمدة 46 عاماً (منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران) وسنعمل بشكل صحيح خلال المستقبل".

وعلى صعيد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومعركة "طوفان الأقصى"، شدّد العميد فدوي على أنّ المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم، يعترفون أن حركة حماس قد انتصرت وخسرت "إسرائيل".

من جهته، قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحيّة، الأسبوع الماضي في ذكرى انتصار الثورة، إنّ "إيران كانت وما زالت ونحن على يقين أنها ستبقى، مساندة لحقّنا وقضيتنا".

وأضاف أنّ "مساندة إيران لغزة والوعد الصادق الأول والثاني أكّدا أنّه آن الأوان لإنهاء البلطجة الإسرائيلية".

المصدر:"الميادين"