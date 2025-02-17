لابيد: نتنياهو يقصر في متابعة ملف الرهائن في غزة ونحن ملزمون بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق

وطن: انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لابيد الحكومة لتقصيرها بمتابعة قضية الرهائن الذين مضى على أسرهم 500 يوم في غزة، لافتا إلى إن الإدارة الأمريكية مهتمة بالإفراج عنهم أكثر منها، ونحن ملزمون بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، وتقصير الفترات الزمنية والاستمرار بتطبيق مراحل الاتفاق حتى النهاية، وحتى عودة آخر محتجز".

وقال لابيد: "500 يوم مرت ولا يزال محتجزونا يعيشون في جحيم أسر حماس في غزة تحت الأرض ويتعرضون للتعذيب، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر وممنوع أن يستمر".

وأشار لابيد إلى أنه "تحدث مطولا مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وتبين له أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بموضوع المحتجزين أكثر من الحكومة الإسرائيلية".

وتابع قائلا: "بدلا من الانشغال في موضوع المحتجزين، الكابينيت الإسرائيلي مشغول في موضوع إقالة رئيس جهاز الشاباك".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال مسؤول أمني إسرائيلي مطلع إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تعطيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن مع "حماس".

وحذر من أنه "حتى إذا غيرت إسرائيل نهجها وشرعت على الفور في مفاوضات مكثفة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، فلن يكون هناك ما يكفي من الوقت لإنهاء تلك المحادثات بحلول نهاية المرحلة الأولى في 2 مارس"، مبينا أنه "مع ذلك، تسمح بنود الاتفاق باستمرار المرحلة الأولى إلى أجل غير مسمى طالما بقيت الأطراف جالسة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية".