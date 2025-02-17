جيش الاحتلال يعلن بقائه في 5 مواقع إستراتيجية جنوبي لبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّه "سيترك أعداداً صغيرة من القوات في 5 مواقع استراتيجية بعد حلول موعد الانسحاب في 18 شباط/فبراير بعد انتهاء المهلة المقرّرة لانسحاب الجيش من جنوبي لبنان،".

وسيحتلّ جيش الاحتلال، نقاطاً كاشفة لها أهميّتها في جنوبي لبنان، والتي بدأ باستحداث مواقع عسكرية فيها وهي: تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنّ السبب هو "الدفاع عن الإسرائيليين، والتأكد من اكتمال العملية وتسليم النقاط في نهاية المطاف إلى الجيش اللبناني".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنّ الجيش الإسرائيلي لن يوجد في الأماكن السكنية داخل البلدات اللبنانية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنّ جيش الاحتلال، عزّز دفاعاته من جهة الأراضي المحتلّة، من خلال عدة مواقع عسكرية جديدة، وقدرات مراقبة أفضل، بما في ذلك المزيد من الكاميرات والرادارات والمراقبين، و3 أضعاف عدد القوات مقارنة بما قبل الحرب.

وأعلن الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الاثنين، أنّ لبنان يتابع اتصالاته على مختلف المستويات لدفع "إسرائيل" إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب في الموعد المحدّد، وإعادة الأسرى.

وشدّد مساء الأحد، الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم على أنّه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء الاحتلال، ويجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلباً وحاسماً"

وقال قبل أيام، مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي لوكالة "رويترز"، إن "إسرائيل" طلبت إبقاء قوات "جيشها" في 5 مواقع في جنوب لبنان حتى 28 شباط/فبراير الجاري.