الاحتلال يداهم عددا من المنازل في المغير شرق رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية، منها منزل الشاب أحمد فضل أبو عليا، وطلبت من عائلته أن يسلم نفسه عند البوابة الشرقية للقرية.

وفي السياق، ذكر أبو عليا أن قوات الاحتلال احتجزت الشابين نديم النعسان ومحمد أبو عليا عند مفترق مستعمرة "كرميلو" قرب قرية الطيبة شرق رام الله.