سموتريتش يصادر 320 مليون شيقل من أموال المقاصة

رام الله - وطن: قرر وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، مصادرة 320 مليون شيقل من أموال الضرائب التي تُجمع لصالح السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات القتلى الإسرائيليين.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال ، أشار “سموتريتش” إلى أن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى وقف تمويل السلطة الفلسطينية للعمليات الفلسطينية وعائلات المنفذين.

واعتبر “سموتريتش”، أن القرار يهدف إلى تحقيق أمن الإسرائيليين من خلال منع دعم العمليات الفلسطينية، وفق تعبيره.

وشملت الإجراءات -أيضًا- تجميد تحويل الأموال إلى قطاع غزة، ووقف المدفوعات المخصصة للأسرى الفلسطينيين.

وأعلن “سموتريتش” عن تشكيل طاقم لمراجعة النفقات المالية للسلطة الفلسطينية سنويًا؛ بهدف التأكد من عدم صرف أي أموال لعائلات الشهداء أو الأسرى.

ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير بداية عام 2026 لتقييم ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قد التزمت بتلك الشروط، وعليه سيتقرر ما إذا كانت تحويلات الضرائب ستستمر أم لا.

وأضاف “سموتريتش” أنه يعتزم اتخاذ إجراءات لوقف ما يُسميه “تمويل التحريض” في المساجد والمدارس ووسائل الإعلام، من خلال إيقاف الدعم المالي الذي تقدمه السلطة لهذه القطاعات التي قال إنها تتلقى تمويلًا من أموال المقاصة وتساهم في التحريض.