الوزيرة الخليلي تطلع السفيرة أبو غزالة على أوضاع النساء الفلسطينيات، وتؤكد على أهمية إعلان القدس عاصمة المرأة العربية في حشد الدعم العربي والدولي

وطن: على هامش الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الذي انعقد اليوم في القاهرة، التقت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، بالسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وأطلعت الخليلي السفيرة أبو غزالة على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء في فلسطين، مشيرةً إلى التحديات الكبيرة التي يواجهنها في ظل الظروف الراهنة. كما استعرضت الأنشطة الجارية ضمن إطار إعلان القدس عاصمة المرأة العربية، مؤكدةً على أهمية هذا الإعلان في رفع الوعي الدولي حول معاناة النساء الفلسطينيات، ودوره المحوري في إعلاء أصواتهن، خصوصاً النساء المقدسيات.

وناقش الجانبان أهمية الفعالية الجانبية المقرر عقدها على هامش الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW) في نيويورك وأكدت الوزيرة الخليلي أن هذا الحدث يمثل فرصة هامة لحشد التأييد والمناصرة الدولية للقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على أوضاع النساء الفلسطينيات، وحمايتهن من الانتهاكات المستمرة.

من جانبها، أشادت السفيرة أبو غزالة بالمهنية العالية في التحضير لإعلان القدس عاصمة المرأة العربية، مشددةً على دوره في تعزيز صمود المرأة الفلسطينية والمقدسية على أرضها. كما ثمّنت جهود وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، خاصة في ظل رئاستها للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، مما يمنحها منصة قوية لتمثيل قضايا النساء الفلسطينيات والعربيات، وتسليط الضوء على معاناتهن في مناطق النزاعات.