متحدث باسم نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تتسلم إدارة غزة

وطن: قال عومر دوستري المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة "لن يحدث".

جاء ذلك في منشور لدوسترى على منصة “إكس”، تعليقاً على تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية تحدث عن “استعداد حركة حماس نقل إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية”.

وكتب دوستري تعليقا على التقرير “لن يحدث”.

وتعارض إسرائيل أي دور مستقبلي لـ”حماس” أو السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد حرب الإبادة، ووضعت حكومة الاحتلال إنهاء حكم حركة حماس في القطاع من بين أهداف الإبادة الجماعية على القطاع التي استمرت أكثر من 15 شهرا.

وكان نتنياهو أعلن مرارا في الأشهر الماضية إنه لن يقبل بأن تكون غزة ما بعد الحرب تحت حكم حماس أو السلطة الفلسطينية.