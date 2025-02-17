يهودي أمريكي حاول قتل شخصين ظنّ أنهما فلسطينيان ليتبين انهما مستوطنين

وطن: ألقت شرطة فلوريدا القبض على يهودي أمريكي، بعد إطلاق النار على شخصين، ظن أنهما فلسطينيان، لكن المفاجأة كانت أنهما مستوطنان قادمان من فلسطين المحتلة.

ووقعت الحادثة السبت الماضي في فلوريدا، حين قام مردخاي بارفمان (27 عاما)، بتجاوز سيارة فيها شخصان، في منطقة ميامي بيتش، وبعد خروجه من سيارته أطلق عليهما 17 رصاصة في محاولة لقتلهما.

وأظهرت لقطات، فرار المستوطنين بسيارتهما بعد إصابتهما بالرصاص، ودخول مبنى سكني، وهما في حالة ذعر لطلب الإسعاف، وكانت الدماء واضحة على ملابس أحدهما.

وبعد تحرك الشرطة في المنطقة، والتحقيق في الحادثة، ألقي القبض على الشاب اليهودي، وبالتحقيق معه، اعترف على الفور، بأنه خلال قيادته شاحنته الصغيرة، رأى فلسطينيين اثنين، فأطلق عليهما النار وقام بقتلهما، ولم يكن على معرفة بهما.

ويعمل مطلق النار سباكا في المنطقة، وفوجئ من كون اللذين حاول قتلهما كانا مستوطنين مثله قادمين من فلسطين المحتلة في رحلة إلى فلوريدا.

ووجهت السلطات له تهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية، وأودع السجن، تمهيدا لعرضه على المحكمة.

من جانبه دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، السلطات الفيدرالية، بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة كراهية إضافة إلى محاولة القتل، بناء على اعترافاته للمحققين بأنه حاول قتل فلسطينيين لمعاداته لهم.