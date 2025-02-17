نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة العاشرة.. القضاة منعوه من التحدث

وطن: مثل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هذه هي المرة العاشرة التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة، منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأضافت: "طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحدث خلال جلسة محاكمته، لكن القضاة رفضوا، فأجاب: "أنا مندهش".

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".