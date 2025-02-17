"محدث" .. مصادر عبرية: عملية الاغتيال في لبنان استهدفت المسؤول في القسام محمد شاهين

رام الله - وطن: استشهد شخص جراء استهداف مسيّرة لجيش الاحتلال لمركبة على الطريق البحري لمدينة صيدا جنوبي لبنان؛ صباح اليوم الإثنين.

وأفادت الوكالة اللبنانية باستهداف سيارة بالقرب من مدينة رفيق الحريري الرياضية في مدخل صيدا الشمالي.

ونقلت مصادر عبرية عن مصادر أمنية في جيش الاحتلال ان الغارة استهدفت مسؤولا كبيرا في حركة حماس في لبنان، بينما ذكرت القناة 12 العبرية ان المستهدف في عملية الاغتيال في لبنان هو القيادي العسكري في كتائب القسام محمد شاهين.

وقالت مصادر عبرية ان بنيامين نتنياهو خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على عملية الاغتيال في لبنان.

وقال هيلل بيتون روزين مراسل القناة 14 العبرية ان "المستهدف في صيدا هو محمد شاهين قائد عمليات حماس في لبنان".

بينما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله ان "القيادي في حماس الذي استهدفته غارة في صيدا كان يخطط لهجوم ضد الإسرائيليين"