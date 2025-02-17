الاحتلال يمنع طلبة المدرسة الإبراهيمية ومعلميها وطواقم لجنة إعمار الخليل من الدخول إليها

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لليوم الثاني طلبة المدرسة الإبراهيمية الأساسية في البلدة القديمة من مدينة الخليل ومعلميها من الدخول إليه، كما منعت الطواقم الخاصة بـلجنة إعمار الخليل من استكمال عمليات الترميم التي تنفذها في المدرسة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط المدرسة التي تقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، منعت الطلبة والمعلمين من الوصول والدخول إلى المدرسة، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية فيها لليوم الثاني على التوالي.

كما منعت الطواقم الخاصة بـلجنة اعمار الخليل من الوصول إلى المدرسة واستئناف عمليات الترميم التي تنفذها بها.

وقال مدير عام لجنة الإعمار مهند الجعبري، إن قوات الاحتلال تعيق وتمنع منذ ما يزيد على ثلاثة أسابيع، طواقمنا الفنية من تنفيذ عمليات ترميم مستعجلة لأجزاء من المدرسة مهددة بالانهيار.