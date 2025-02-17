الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة بينهم أطفال

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى مساء اليوم الاثنين، (25) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عدوانه في محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، الذي ترافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح إلى 160، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 130 على الأقل.

وأشارا إلى أن عمليات الاعتقال ترافقها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، بالإضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين، إلى جانب تنفيذ عمليات تنكيل وتدمير واسعة للبنية التحتية، وتخريب منازل المواطنين وتدميرها.