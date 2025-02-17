حمدي فراج يكتب لوطن: بعد 500 يوم .. تفجعونـ(نا) بقتل رهائنـ(كم) 17-2--2025

يعود الضمير المتصل "نا" في كلمة "تفجعوننا" الينا نحن الفلسطينيين ، و الضمير المتصل "كم" في كلمة "رهائنكم" يعود اليكم أنتم الإسرائيليين ، و بالتحديد حكومتكم برئاسة نتنياهو .

نعم سنفجع بقتل هؤلاء الاسرى الرهائن ، حين نسمع عن قتلهم بدلا من ان نراهم و هم يخرجون أحياء على أقدامهم معززين مكرمين و بصحة جيدة بعد كل هذا الوقت العصيب في أنفاق و متاهات تحت الأرض معرضين للموت قصفا كل يوم و ربما كل ساعة .

في كل الأحوال ، أنتم من سيتخذ قرار قتلهم ، حتى حين يتم قتلهم من قبل آسريهم . سأقول كيف : عدم ذهابكم الى المرحلة الثانية من الصفقة ، سيعني أنكم لا تريدون مبادلتهم ، تريدونهم ، لكن مجانا بدون ثمن . عدم إلتزامكم بتنفيذ بنود الصفقة ، كما حصل في الأسبوع الماضي بشأن إدخال المعدات الثقيلة و البيوت المتنقلة ، يعني توقيف تنفيذ الصفقة ، و هذا ما حدث حين أعلنت المقاومة عن تعليق الدفعة السادسة لمدة خمسة أيام . و قد ذهبت المقاومة للتنفيذ بعد ان سمعت من الوسطاء تعهدات بتنفيذ ما التزمت به إسرائيل ، لكن شيئا من ذلك لم ينفذ . فهل يظنن نتنياهو كطرف ، و معه أمريكا و مصر و قطر كوسطاء و ضامنين ، ان المقاومة ستنفذ اطلاق سراح الدفعة السابعة بسهولة و بدون مشاكل او تعويق ؟ و هنا ستتحمل إسرائيل مسؤولية هذا التعطيل ، و معها الوسطاء الذين تعدى دورهم التوسط الى ضامنين . بل أن ترامب يشلح كل ثياب الوساطة و الضمانة و الكياسة و السياسة و الادب .

عدم الذهاب الى مباحثات المرحلة الثانية ، و التي كان يجب ان تبدأ قبل نحو أسبوعين ، و اقتراب انتهاء مدة المرحلة الأولى (عشرة أيام فقط) ، دون أية بوادر إيجابية ، بل بالعكس تماما ، لا تسمع الا كلمات و مفردات ابادية ، أقلها كلمة "الجحيم" على حماس و عودة احتلال نتساريم و البقاء في فيلادلفيا ، تناغما و تماثلا مع ما يطلقه ترامب ، ليس بحق حماس فحسب ، بل بحق العرب و عروبتهم و اوطانهم . إذ ما الداعي للإنسحاب و ادخال الكرفانات لطالما ان الخطة الامريكية تدعو للتهجير ، او بالادق للتطهير .

لكن هذا سيؤدي الى مقتل نحو 70 أسيرا ، لن يتم انقاذ أسير واحد ، حتى لو ادعى الشاباك انه توصل الى معلومات جديدة من الاسرى الذين تحرروا ، فإن تعليمات السنوار كانت واضحة بقتلهم ، و أصبحت بعد استشهاده المشرّف ، واجبة ، إن لم تكن أكثر من ذلك .

إننا نفجع بقتلهم ، كما سيفجع أهلهم و احباؤهم و أعزاؤهم ، و لا أعرف إن كان سيفجع شعبهم و حكومتهم و احزابهم السياسية و طغمهم الاقتصادية ، لكننا سنفجع بمقتلهم كشعب ، ليس من الباب الإنساني فحسب ، بل من باب اننا لن نرى اسرى لنا يتحررون طالت أظافرهم و شعورهم خلف القضبان عشرات السنين . بانكسار هذه الموجة على صخرة الصهيونية و الامبريالية العاتية و الرجعية العربية التابعة و الذليلة و المهينة ، يكون قد صدر الامر بموت معظم هؤلاء الاسرى متعفرين بقيدهم ، الذي لا يبدو انه سينكسر في عملية تبادل جديدة قريبة قادمة .