المهندس شوكت الراميني يكتب لوطن: العرب وترامب: من الشعارات إلى بناء الدولة" . (الجزء الثالث)

نتابع في الجزء الثالث من هذا المقال تسليط الضوء على سلسلة إضافية من عوامل القوة (الأسلحة) التي يتمتع بها العرب أولًا والمسلمون ثانيًا، وامتدادات تأثيرهم في المواجهة السياسية مع الإدارة الأمريكية لمقاومة تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية، وبناء الدولة الفلسطينية، وديناميات الاستخدام الأقصى لعوامل القوة المتاحة تلك، أملًا في تحرك منشود ومأمول لاستخدام تلك العوامل أو بعضها، لسبب موضوعي له علاقة بتقاطع (منطقي) محدود لمصالح النظام العربي مع الموقف الشعبي العربي لإفشال خطة التهجير هذه وبرمتها، باعتبارها الصاعق المفجر لأوضاع الإقليم، وليس لتوفر أي فيض من عناصر الإيمان بالنظام الرسمي العربي، المختبر عقودًا من الزمن، والمختلة تركيبته النشأوية واصطفافاته، واضعين يدنا على القلب تحسبًا من قلبه لظهر المجن في وجهنا .لكننا نسعى للتأشير لجيل الشباب من أمتنا على حجم القوى والإمكانات المنظورة المهدورة، والقادرة على تبوئنا مكانًا مرموقًا تحت شمس هذا الكون.

ومن عوامل القوة المباشرة: العلاقات البينية العربية والإسلامية، والعوامل الجيوسياسية والعسكرية والأمنية، وسياسات التطبيع، والحراك الشعبي، ورسائل من فلسطين وإليها، والممكن استخدامها من قبل العرب وحلفائهم وامتدادات تأثيرهم تناغميًا، إن صحت فكرة تلاقي المصالح، لتحقيق هذا الهدف وتأكيد استقرار المنطقة، وتوازن المصالح المتبادلة مع الولايات المتحدة والغرب، وتجاوزها لمصالح الحكومات الانتهازية الرسمية إلى مصالح الأمة ووجودها، عبر إنشاء الدولة المنشودة للفلسطينيين، باعتبار أن تجاهل ذلك هو عنوان للظلم والتعدي الصارخ على الضمير القانوني، والتاريخي ،وقيم الإنسانية الحية، وعنوان لاستمرار الحروب والصراعات، ونموذج بالبث المباشر الحي الموثق لأطول عملية تطهير عرقي وإبادة جماعية تراها البشرية، وخططت لها تشاركيًا قوى دولية، وسكت عنها وسهلتها منظومات حكم وعواصم محلية وعالمية منذ مائة عام تنفيذية على الأقل .

السلاح الجيوسياسي والعسكري والأمني:

أما من الناحية العسكرية والجيوسياسية، فإن الموقع الاستراتيجي للدول العربية، وتحكمها في ممرات حيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر، يمنحها أوراق ضغط قوية. فالتلويح بتقييد الوصول إلى هذه الممرات أو الحد من التعاون العسكري مع الولايات المتحدة قد يجبر واشنطن على إعادة تقييم سياساتها. ويمكن الاستفادة من التجربة اليمنية في هذا المجال لإثبات فاعلية هذا النوع من الضغط.

فعلى الصعيد الأمني، تمتلك الدول العربية أوراق ضغط مؤثرة، إذ تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود الأمنية الأمريكية. ولكن من الضروري التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية يمثل ركنًا أساسيًا في هذا البعد، وأن أي تعاون أمني دون تحقيق هذا الحل سيكون بلا معنى. كما أن التلويح بإعادة النظر في التحالفات العسكرية مع الولايات المتحدة، أو تقليص التعاون الدفاعي، يمكن أن يدفع واشنطن إلى إعادة التفكير في مواقفها، خاصة أن التهديد الحقيقي لاستقرار المنطقة لا ينبع من الدول العربية، بل من السياسات الإسرائيلية ذاتها.

وفي هذا السياق، لا بد من تعزيز التعاون العسكري بين الدول العربية الكبرى، مثل مصر والسعودية والإمارات والأردن، مع القوى العالمية كروسيا والصين، مما قد يغير الحسابات الاستراتيجية الأمريكية. كما أن توسيع دور المنظمات الإقليمية، مثل منظمة التعاون الإسلامي ومبادرة السلام العربية،وتعميق العلاقة مع مجموعة الدول الأفريقية وانشاء تحالفات ذات وزن معها ، وهي الكتلة الواعدة والأكثر مبدئية ،فهذا يمكن أن يعزز من ثقل الموقف العربي في مواجهة الانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل.

سلاح التطبيع:

لا يمكن إغفال دور الدول العربية التي تربطها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، مثل مصر والأردن والإمارات، في التأثير على الموقف الأمريكي. فالتلويح بتجميد أو إعادة النظر في هذه الاتفاقيات قد يشكل ضغطًا إضافيًا على واشنطن لدفعها نحو تبني سياسات أكثر توازنًا. كما أن التحركات الدبلوماسية، مثل زيارة العاهل الأردني إلى واشنطن، تعكس مدى حساسية الموقف الأمريكي تجاه أي تغيير في علاقات حلفائه العرب بإسرائيل.

إن تبني سياسة "التطبيع المشروط" يمكن أن يكون أداة ضغط معاكسة. فرغم انفتاح بعض الدول العربية على التطبيع في إطار اتفاقيات مثل "اتفاقيات أبراهام"، إلا أنه يمكن استخدام هذا المسار للضغط على واشنطن من أجل الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، واشتراط إقامة دولتهم المستقلة مسبقًا كأساس لاستمرار أي شكل من أشكال التعاون.

سلاح العلاقات البينية العربية والإسلامية:

يعد توحيد الصف العربي والإسلامي عاملًا محوريًا في تعزيز الضغط السياسي على واشنطن. فإن تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية بين الدول العربية والإسلامية، وإظهار موقف حازم ضد السياسات الأمريكية التي تهدد الحقوق الفلسطينية، يمكن أن يساهم في تشكيل جبهة صلبة قادرة على فرض رؤيتها لحل النزاع. فمنذ سنوات، شكلت إسرائيل بسياساتها التوسعية العقبة الأبرز أمام أي تطور حقيقي في الشرق الأوسط، مما أبقى المنطقة في حالة من الحروب والفوضى الدائمة بين البناء والهدم.

لذا، فإن استعادة المبادرة العربية عبر طرح حلول سياسية جديدة، كتحديث مبادرة السلام العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية عام 2002، يمكن أن يكون مدخلًا لإعادة رسم المشهد السياسي، خاصة إذا تم التأكيد على أن أي حل لا يستند إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة لن يكون مقبولًا عربيًا، وسيتم التصدي له.

الحراك الشعبي ورسائل من فلسطين وإليها:

أما على مستوى الداخل الفلسطيني، فإن تعزيز المقاومة السياسية والمدنية يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتثبيت الحقوق الفلسطينية. فدعم المقاومة السلمية وفق القوانين الدولية، وتسليط الضوء على الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون، يشكل أوراقًا مهمة في كسب الرأي العام الدولي.

وفي ميدان القانون الدولي، فإن تصعيد المواجهة القانونية مع إسرائيل يشكل أداة ضغط مؤثرة. فمن خلال تقديم الدعاوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، يمكن تعزيز الحجة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي وكشف انتهاكاته للقوانين الدولية. كما أن دعم حركات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) قد يؤدي إلى تضييق الخناق الاقتصادي على إسرائيل، ويؤثر في مواقف الحكومات الغربية والأمريكية تجاهها.

وعليه، فإن التركيز على البعد الإنساني، لا سيما في غزة، يعد مدخلًا مؤثرًا في كسب التعاطف الدولي. فمن خلال دعم المنظمات الحقوقية الدولية، وحشد الرأي العام العالمي ضد الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة وكل أماكن تواجدهم، يساعد في زيادة الضغط على الإدارة الأمريكية. كما أن المساهمة العربية في إعادة إعمار غزة، عبر استثمارات ضخمة مع رفض التهجير وتأمين الإيواء ودعم مقومات الصمود وتأمين أسس الحياة الكريمة، تعزز من الدور العربي في حل الأزمة، وتؤكد أن العرب قادرون على التعامل مع المأساة الفلسطينية بشكل أكثر كفاءة مما يفعله المجتمع الدولي في ظل السياسات الإسرائيلية القائمة.

وعلى المستوى الشعبي، يبقى الضغط الجماهيري وتشجيعه على التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوق ومصالح المنطقة أداة فعالة يمكن توظيفها بذكاء. فالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية في الدول العربية والإسلامية وعلى مستوى العالم تشكل وسيلة ضغط على الحكومات، مما قد يدفعها لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه السياسة الأمريكية. ويمكن استغلال هذه التحركات الشعبية لتعزيز الجهود الرسمية، وتحويلها إلى ورقة ضغط ذات تأثير واسع . فلا عدالة ولا حياة للمرتجفين .