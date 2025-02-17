مستوطنون يهاجمون قرى دوما وجوريش وعقربا في محافظة نابلس

وطن: هاجم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، منازل وممتلكات للمواطنين في قرى دوما وعقربا وجوريش، في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية دوما، وخربت مزرعة للدواجن تعود للمواطن ثائر فتحي ابراهيم دوابشة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المستوطنين حطموا نوافذ منزل المواطن ابراهيم فتحي دوابشة، كما رشقوا بالحجارة مركبة بالمكان، ما أدى إلى تحطيم زجاجها.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية جوريش، ورشقوها بالحجارة ما تسبب بتحطيم زجاج بعضها، دون ان يبلغ عن إصابات.

كما هاجم مستوطنون، قرية عقربا جنوب نابلس واعتدوا بالضرب على المواطن زاهي فهمي بني منية وأبنائه، في منطقة الأفجم، وسرقوا عشرات من رؤوس الأغنام.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 2161 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون الارهابيون خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025.

وأوضحت في تقريرها الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، إن قوات الاحتلال نفذت 1786 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 375 اعتداء، تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.