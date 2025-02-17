الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: دمار هائل في البنية التحتية وشق طرق جديدة بالمخيم

وطن: يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن والعشرين على التوالي مخلفا 25 شهيداً وعشرات الإصابات، ودمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال شرعت في شق شوارع جديدة بمخيم جنين، امتدادا من شارع مهيوب حتى حارة جورة الذهب، ومن غرب المخيم الجديد حتى حارة عبد الله عزام، ومن حارة الوهدان باتجاه جورة الذهب، بالإضافة لشق طريق من منطقة الجبل حتى منتصف المخيم، كما وسعت شوارع أخرى داخل المخيم.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال أغلق جزءاً من شارع مهيوب بالسواتر الترابية، كما أغلق الاحتلال مدخل المخيم الجديد.

وقالت المصادر، إن الاحتلال اعتقل أكثر من 150 مواطنا في مخيم جنين، وأخضع العشرات للتحقيق الميداني، فيما داهمت قوة راجلة بأعداد كبيرة منزل يعود لعائلة العامر في محيط مسجد الأسير.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيدين همام وحارث حشاش في حرش السعادة بمدينة جنين وفتشته، الذي أخطرته سابقا بالهدم يوم الجمعة الماضية، بينما تواصل قوات الاحتلال انتشارها في حي خروبة ومحيط دوار البطيخة والداخلية، وفي محيط دوار يحيى عياش، إذ احتجز جنود الاحتلال مواطنين ودقق في هوياتهم وفتش مركباتهم ودراجاتهم الهوائية.

ومع استمرار العدوان على مخيم جنين، يتكشف الدمار الهائل يوماً بعد يوم في منازل وممتلكات ومحال المواطنين في أحياء وشوارع المخيم، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل ومحيط المخيم، كما تواصل جرّافات الاحتلال أعمال التدمير والهدم وفتح شوارع في عدة أحياء من مخيم جنين كما يستمر تحليق الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة في سماء المخيم.