شبكة وطن الإعلامية تستقبل مجموعة من طلبة كلية الإعلام بجامعة القدس برئاسة المحاضرة بالكلية الأستاذة سائدة حمد

وطن: استقبلت شبكة وطن الإعلامية، اليوم الأحد، مجموعة من طلبة كلية الإعلام في جامعة القدس، والمحاضرة في الكلية الأستاذة سائدة حمد، التي أثنت على عمل الشبكة وطاقمها الصحفي.

وأطلع مدير التحرير في "وطن" إبراهيم عنقاوي، وفد جامعة القدس، على عمل الشبكة وآلية إنتاج التقارير والقصص الإخبارية وتحرير الأخبار.

وأجرى الطلبة خلال الزيارة جولة في أقسام الشبكة، وتعرفوا على الأستوديو التلفزيوني والإذاعي، واطلعوا على كيفية وآليات العمل داخله، وآلية إعداد الأخبار داخل غرفة التحرير.

كما أطلع عنقاوي، الطلبة على طبيعة العمل التقني داخل الاستوديو وأنواع الأجهزة والمعدات التي تستخدم فيه، وأجاب على استفسارات الطلبة.

وأكد على ضرورة تحلي الصحفي بالمهنية في تناول الأخبار، والتحقق من المعلومات والصور والمواد الإعلامية المختلفة قبل نشرها خاصة في ظل الانتشار الواسع للأخبار والمعلومات والمفبركة والمضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار عنقاوي إلى أن شبكة وطن الإعلامية تتميز بإنتاج القصص الإنسانية المتعلقة بآلام وأوجاع المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تتميز بإعداد التحقيقات الاستقصائية التي نجحت من خلالها في التأثير في صناع القرار، علاوة على إطلاقها منصة "دقيق" للتحقق من المعلومات المُفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف كلية الإعلام بجامعة القدس من خلال هذه الزيارة إلى إكساب الطلبة المعارف ومهارات التواصل مع الوسط الصحفي والإعلامي.