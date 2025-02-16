نعيم قاسم: مواقف ترامب من القضية الفلسطينية خطيرة جدًا وتمثل "إبادة سياسية" بعد فشل نتنياهو في تحقيق إبادة بشرية ضد الفلسطينيين

وطن: أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن مواقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من القضية الفلسطينية خطيرة جدًا، معتبرًا أنها تمثل "إبادة سياسية" بعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق إبادة بشرية ضد الفلسطينيين.

وشدد قاسم على أن "الإبادة السياسية" التي يسعى إليها ترامب بالتعاون مع نتنياهو غير قابلة للتطبيق أمام صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى أي دولة، بما في ذلك مصر، الأردن، والسعودية، داعيًا هذه الدول إلى التعاون في رفض هذه المخططات.

وأضاف قاسم أن ما تقوم به إسرائيل هو تنفيذ للأجندة الأميركية التوسعية في المنطقة، معتبرًا أن الصمت العربي والدولي خلال العدوان الإسرائيلي هو ما شجع الولايات المتحدة على اتخاذ هذه المواقف التصعيدية ضد القضية الفلسطينية.

كما دعا إلى تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ليبقى ثابتًا في أرضه، مؤكدًا استعداد حزب الله للمشاركة في أي خطة عربية تهدف إلى منع تهجير الفلسطينيين.

وفيما يخص الوضع اللبناني، أكد قاسم أن بقاء أي وجود إسرائيلي داخل لبنان بعد الاتفاق سيعني أنه محتل، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف لبناني حازم تجاه ذلك. كما دعا إلى إعادة تسيير رحلات الطيران الإيراني إلى لبنان كجزء من تعزيز سيادة البلاد.

وقال قاسم أن حزب الله سيُشيّع في 23 فبراير الأمينين العامين السابقين للحزب، حسن نصر الله والهاشمي.