الاحتلال يقتحم سجن "عوفر" ويعتدي على الأسرى

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد زنازين الأسرى في سجن "عوفر"، واعتدت على الأسرى.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت أحد أقسام سجن "عوفر" غرب رام الله واعتدت على الأسرى بالضرب ورش الغاز.

من جانبها، أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أن وحدة السجون اقتحمت زنازين المعتقلين في سجن "عوفر" بعد أن قام المعتقلون بالطرق على الأبواب، حسب زعمها.

بدورها، حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إدارة سجن "عوفر" من المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى القابعين في السجن، والذي يشكّل أحد السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى الفلسطينيين.

ووجهت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، نداءً عاجلا للمنظومة الحقوقية الدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه الجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون بحق الأسرى، وأبرزها جرائم التعذيب، والجرائم الطبية، والتجويع إلى جانب عمليات القمع والاقتحامات.

وأوضحت أن عمليات القمع والاقتحامات تشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها منظومة السجون بحق الأسرى للتنكيل بهم وتعذيبهم والتي تسببت في استشهاد معتقلين وأسرى، وتحديدا بعد حرب الإبادة، إذ تشكل هذه المرحلة، المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.

كما وجهت الهيئة والنادي نداءً للوسطاء بوضع ملف ما يجري في السجون من جرائم، على طاولة المفاوضات لوقف عملية قتل الأسرى الممنهجة التي تتحدث عنها الشهادات الحية للأسرى المفرج عنهم، وكذلك من خلال مئات الشهادات التي حصلت عليها المؤسسات المختصة.

يذكر أن عدد الأسرى يبلغ في السجون أكثر من عشرة آلاف أسير، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة في المعسكرات التابعة للجيش الاحتلال.

يُشار إلى أنه ومنذ حرب الإبادة في غزة، ارتقى في سجون الاحتلال 58 أسيرا ومعتقلا.