أسامة قدوس يكتب لوطن.. القدس: عبء الإجراءات الأمنية الإسرائيلية ينغص فرحة عائلات الاسرى المحررين

أفرجت إسرائيل يوم السبت عن 7 أسرى مقدسيين ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين، بعد توتر ومخاوف من انهيار الاتفاق نتيجة تلويح قيادة حماس بتأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها.

ورغم حالة الفرح التي عمّت منازل عائلات الأسرى الفلسطينيين المحررين في القدس، فإن اقتحامات شرطة الاحتلال الإسرائيلية لتفريق أي مظاهر احتفالية، وتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، عكّرت الأجواء وزادت من حالة التوتر.

ومنذ بدء عمليات تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال، شهدت شوارع القدس الشرقية المحتلة تصعيدًا ملحوظًا في الإجراءات الأمنية الإسرائيلية. وصرّحت الشرطة أنها ستتعامل بجدية مع أي مظاهر احتفالية خلال استقبال الأسرى المحررين بعد تلقي تعليمات من الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل عائلة الأسير المحرر أشرف زغير في كفر عقب شمال القدس، واعتقلت شقيقه بعد وصوله إلى المنزل. وفي حادثة أخرى، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أفرادًا من عائلة أبو هادر بزعم محاولتهم إشعال الألعاب النارية احتفالاً بالإفراج عن أسير محرر. وأفادت مصادر ميدانية بأن الشرطة كثّفت انتشارها قرب منازل الأسرى المحررين، في خطوة تكشف الاستراتيجية الإسرائيلية للحد من أي نشاطات جماهيرية قد تُعتبر دعمًا سياسيًا لحركة حماس.

وبحسب المصادر ذاتها ، فقد فرضت الشرطة الإسرائيلية العديد من الغرامات على عائلات الأسرى المحررين، بزعم تنظيمهم احتفالات وإشعال ألعاب نارية.

وفي حديث لشبكة أخبار الشرق أشار والد الأسير المقدسي المحرر أشرف زغير، إلى الصعوبات التي واجهتها العائلة خلال عملية الإفراج، قائلاً:"كنا في المنزل حين وصل ابننا بعد الإفراج عنه، وفوجئنا بتجمع الجيران وسكان الحي.بعضهم كان يحمل رايات، وآخرون أعلامًا.الشرطة قامت بتفتيش منزلنا بالكامل ولم تجد أي شيء غير قانوني."

وأضاف الأب:"حاولنا التواصل مع الجهات المعنية للحصول على ضمانات قانونية لحماية العائلة، لكننا لم نتلقَّ أي رد واضح. نحن فقط نريد أن نعيش حياة طبيعية مع ابننا دون أي مشاكل."

ويشعر الفلسطينيون بالسعادة لتحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود ضغط دولي لضمان وقف مستدام للحرب في قطاع غزة وتحرير باقي المعتقلين.

ويطالب أقارب الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في وقت لاحق ضمن الاتفاق، بتفويت الفرصة على حكومة نتنياهو وتجنب أي ما من شأنه أن يعطّل الصفقة ويعيد قطاع غزة المنكوب إلى مربع الحرب.