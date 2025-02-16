برئاسة الرئيس.. "ثوري فتح" يعقد دورته الـ12 في رام الله لبحث المستجدات وتعزيز الصمود

عمرو: منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا مهما تكالبت عليها الأجندات الإقليمية

وطن: يعقد المجلس الثوري لحركة "فتح" دورته الثانية عشرة في العشرين من الشهر الجاري بمدينة رام الله، والتي تستمر ليومين برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال عضو المجلس الثوري يونس عمرو، إن الدورة ستبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وتعزيز صمود شعبنا في قطاع غزة وإعادة الإعمار، والتأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأضاف عمرو، أن الأحداث المتلاحقة التي يمر بها شعبنا وعدوان الاحتلال على أرض دولة فلسطين في الضفة بما فيها القدس المحتلة وغزة سيكونان على سلم أولويات أجندة الثوري.

وأكد أن منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا مهما تكالبت عليها الأجندات الإقليمية، ومهما حدث من مؤتمرات خارجة على الإجماع الوطني.