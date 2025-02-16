الاحتلال يجرف شوارع في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم

وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شوارع في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، مع استمرار عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ21 على التوالي، ولليوم الثامن على مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال دمرت أجزاءً واسعة من الطرق في الضاحية، شملت محيط مقبرة الشهداء، وبالقرب من المسجد القديم، إضافة إلى تدمير نصب الشهداء، ما تسبب في تعطيل حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب إلحاق أضرار فادحة في البنية التحتية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جرافات الاحتلال دمرت البنية التحتية في حارة المربعة بمخيم طولكرم، إلى جانب هدم ثلاثة منازل على الأقل وتجريفها في مخيم نور شمس منها منزلا الشهيدين محمد جابر وعماد الدين شحادة.

وتزامنت عمليات التجريف مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وتعزيزات عسكرية من الآليات من ضمنها صهريج وقود، وجنود المشاة إلى المدينة ومخيميها، وسط مداهمات للمنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار سكانها على مغادرتها.

وفي الوقت ذاته، أقامت قوات الاحتلال عدة حواجز في مختلف الأحياء بالمدينة، وتحديدا شارع نابلس الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، ومحيط دوار اليونس في الحي الشمالي، واعترضت المركبات وأوقفتها وفتشتها ودققت في هويات ركابها.