" سي أف أي" تستكمل ندوتها التفاعلية: خمس ركائز أساسية لنجاحك في عالم التداول

وطن: عقدت في مدينة رام الله إنعقاد ندوة تفاعلية استكمالية من تنظيم شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (CFI) وذلك بعد أن كانت الشركة بدأت ندوتها الأولى الشهر الماضي بهدف التعرف على الركائز الخمس الأساسية التي تساعد على النجاح في عالم التدواول.

ورحبت سي أف أي بالمشاركين في اللقاء التفاعلي والذين قدموا من مختلف المحافظات لتطوير مهاراتهم في التدوال من خلال التعرف على الاستراتيجيات التي تساعد على بناء أساس قوي في رحلاتهم في عالم التدوال.

وأكدت أن هذا اللقاء الاستكمالي الثاني جاء بعد مجموعة من التساؤولات التي تلقتها بعد اللقاء الأول وما لمسته من استفسارات من قبل الحضور، بالإضافة لرغبة سي أف أي في إعطاء فرص لمن لم يتمكنوا من الحضور سابقاً بسبب الظروف العامة المتعلقة بحركة التنقلات بين المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت الشركة أن اللقاء الاستكمالي تضمن العديد من الإضافات المتعلقة بفهم الأسواق المالية للحصول على رؤية حول كيفية عمل الأسواق العالمية وتأثيره على الحياة اليومية، وكذلك إكتشاف الأدوات الأكثر شعبية وفرص توفرها، وتعلم كيفية قراءة الأسواق وتحليلها قبل القيام بالصفقات، إلى جانب إكتشاف القواعد الاستراتيجية المطبقة في التداولات الناجحة، مع منح المشاركين الفرصة للتعرف على الخطوات الواجب التنبه لها عند تنفيذ عمليات التدوال.

وفي بداية اللقاء استعرض محلل الأسواق في شركة سي أف أي بفلسطين مجدي النوري محتويات محاضرته والتي تمثلت بتعريف لمفهوم الأسواق المالية، وأنواع أدوات الاستثمار والتداول، وقراءة الأسواق وكيفية تحليلها، واستراتيجية التداول وإدارة المخاطر ومنصة التداول MT5.

وقال النوري إن الندوة ترمي لترسيخ المعلومات بشكل صحيح وتقديم شروحات واسعة عن عالم التداول، وتسليح المشاركين في اللقاء بالمعلومات مشيراً إلى أن سي أف أي تنظم ندوات بشكل سنوي في مجال التداول في مختلف الدول.

وقال كذلك: غالباً نبدأ بالحديث عن الشائعات والمعلومات المغلوطة ومنها أن التداول مقامرة ولكن ما يجب أن يعلمه الجميع بأن الفرق شاسع بين الأمرين فالمقامرة تبدأ بقرار وتنتهي به، فيما التداول هو دراسة متأنية ومتابعة قبل اتخاذ القرار.

وتطرق لتأثيرات متنوعة على الأسواق المالية فمثلاً مع وصول ترامب للرئاسة الأمريكية باتت الأسواق تعطي أداء مختلف عن التحليلات.

وشهد اللقاء تفاعلاً بين الحضور ومقدم الندوة من خلال إستعراض شرائح حية أمام الحضور وشرح أدوات الاستثمار وذلك لمساعدة الراغبين في ولوج عالم التداول ورفع قدراتهم ومساعدتهم على إتخاذ القرار.

من جانبهم تفاعل المشاركون مع الممدرب من خلال طرح الاسئلة والاستفسارات والمشاركة في التدريبات وعبروا عن شكرهم للشركة الرائدة سي أف أي على ما قدمته لهم متمنين إستمرار الشركة في مثل هذه التدريبات واللقاءات التي تساعدهم على تطوير اقتصاداتهم.

وكان طاقم المبيعات في سي أف أي حضر اللقاء وقدم كل الدعم للمشاركين خلال الندوة التفاعلية من أجل مساعدتهم على الانخراط فيما تم تناوله. حيث جددت سي أف أي أن أبوابها وخبرات موظفيها مفتوحة أمام الجميع لتقديم المساعدة والاسناد للراغبين في الاستثمار في السوق المالي والتدوال وأوضحت أنها بصدد عقد لقاءات وندوات متنوعة في المستقبل داخل فلسطين.

