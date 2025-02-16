القمة الإفريقية: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو إلى وقف التطبيع

رام الله - وطن: أعربت القمة الإفريقية في بيانها الختامي، اليوم الأحد، عن رفضها لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدة أنه يعد مخالفا للقانون الدولي، وذلك تعليقا على تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصريحاته بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه منه.

ودعت القمة الإفريقية التي عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى وقف التعاون والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى ينهي احتلاله وعدوانه على فلسطين، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين خصوصا النساء والأطفال.

وشارك في القمة قادة وزعماء الدول الإفريقية، وأكدوا على موقف القارة الحازم تجاه القضية الفلسطينية، وأعربوا عن إدانتهم الشديدة للحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة.

واستنكر البيان الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن "إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وشدد على "ضرورة محاكمتها دوليا على انتهاكاتها المستمرة، كما دعا القادة الأفارقة إلى وقف أي شكل من أشكال التعاون أو التطبيع مع إسرائيل حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين".

وبدأت أعمال القمة الإفريقية الثامنة والثلاثين أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس السبت، قبل أن تختتمها اليوم الأحد.

وشارك في القمة عدد كبير من قادة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي حضر كضيف، وألقى كلمة أمام القمة تناولت الأوضاع في فلسطين.