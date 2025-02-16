الاحتلال يقتحم العيسوية وحزما في القدس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدتي العيسوية وحزما شمال شرق القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين وأصابت عددا منهم بحالات اختناق.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال داهم أحد المنازل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واستولى على هواتف عدد من المواطنين وعبث بممتلكاتهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية وأطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية، وقد أصيب عدد منهم بالاختناق.