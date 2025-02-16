شركة كهرباء محافظة القدس تعلن عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الإثنين الموافق 17/2/2025 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم:

أجزاء من بيت ساحور وتشمل: شارع الخضرية ، واد أبو سعدى ، منطقة مصنع البلاستيك القديم ، البيت الآمن ، إسكان المهندسين ، إسكان الطويل ، إسكان المعلمين ، إسكان الساحوري ، مساكن أبو عيطة ، واد أبو زيد ، إسكانات الكاثوليك ، مطعم الحاكورة ، بيت بصة ، منطقة اللحق والمناطق المحيطة.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.