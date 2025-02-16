بنك القدس يدعم النازحين من المخيمات من محافظات الشمال

وطن: أعلن بنك القدس عن تقديم دعمه لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين من مخيمات نور شمس، طولكرم، جنين، والفارعة، في وذلك إطار مسؤوليته المجتمعية ودوره الريادي في دعم المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال التعاون مع اللجنة الفنية للاعمال الطارئة، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية والتي تضم عدد من الوزرات والهيئات الحكومية العاملة في مجال الإستجابة الطارئة لمعالجة أثار العدوان على أبناء شعبنا

ويأتي هذا الدعم كجزء من جهود البنك لتلبية احتياجات العائلات النازحة، والتي تشمل ( فرشات و أغطية شتوية)، لضمان حياة كريمة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها النازحون، وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين قُدرت أعداد النازحين من هذه المخيمات بشكل عام إلى 40 ألف نازح

محمد شاور الرئيس التنفيذي للبنك في تعليق له قال :- "إن دعم النازحين من مخيمات طولكرم ونورشمس وجنين والفارعة واجب وطني وإنساني يعكس التزام بنك القدس بتعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات. نؤمن بأننا، بتكاتف الجهود مع اللجنة الوزارية ، قادرون على تقديم العون المطلوب لضمان حياة أفضل للأسر النازحة."

يذكر أن فريق تطوعي من موظفات وموظفي البنك ساهم بتسليم هذه الاحتياجات إلى اللجان المختصة في مراكز إيواء النازحين

هذا الدعم يمثل خطوة إضافية في مسيرة بنك القدس نحو تعزيز التضامن المجتمعي، وتجسد التزامه بالوقوف بجانب أبناء شعبه في جميع الظروف.