الاحتلال يستدعي الأسيرين المحررين عطون من صور باهر بالقدس

وطن: استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسيرين المحررين عصام عماد عطون، ومحمد علي عطون، من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، لمراجعة مخابراتها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسلمت الأسيرين المحررين بلاغين لمراجعة مخابراتها.

يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسيرين عطون ضمن إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اعتقال دام عامين ونصف العام، علما أنهما محكومان بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام.