12 إصابة بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة من نابلس

وطن: أصيب 12 مواطنا برصاص الاحتلال، اليوم الأحد، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات خاصة "مستعربون"، البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، بإصابة 12 مواطنا بينهم مسن وأطفال، برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة من نابلس.

وقال، إن 8 إصابات كانت في الأطراف السفلية، وإصابتين في اليد، إضافة إلى إصابة في منطقة الحوض، وطفل بشظايا في اليد والوجه، فيما جرى نقل شاب عقب دعسه من قبل آلية عسكرية للاحتلال، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز السام.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من الدخول إلى مدرسة ظافر المصري في محيط البلدة القديمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من البلدة القديمة شابا لم تعرف هويته بعد.

وكانت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم البلدة القديمة، وحاصرت منزلا في حارة حبس الدم، وسط سماع انفجارات، وإطلاق كثيف للرصاص.