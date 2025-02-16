الاحتلال يهدم منازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من منازل المواطنين في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، في ظل استمرار العدوان المتواصل عليه لليوم الثامن على التوالي.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال هدمت عددا من المنازل في حارة المنشية عند الشارع الرئيسي للمخيم، عُرف منها منزلا الشهيدين محمد جابر، وعماد الدين شحادة.

وقالت شهود عيان، إن الأوضاع في مخيم نور شمس تشهد تصعيدا خطيرا، حيث استمرار جرافات الاحتلال في هدم المنازل، وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية والممتلكات.

وأضافوا أن قوات الاحتلال تواصل عمليات التفتيش والتخريب في منازل حارة المنشية، بوجود المواطنين داخل منازلهم، ما يزيد من معاناتهم وخطورة الأوضاع الإنسانية.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم وأطرافه، وحولته إلى ثكنة عسكرية، في الوقت الذي تجبر سكانه على مغادرته بالتهديد والترهيب.

وفي الوقت ذاته، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من آليات وجرافات ثقيلة إلى المدينة ومخيميها، وسط انتشار كثيف في شارع نابلس الذي يصل بين المخيم ومخيم طولكرم، تزامنا مع استيلائها على منزل في الشارع المذكور، وتحويله لثكنة عسكرية.

وأوقف جنود الاحتلال المركبات المارة عبر شارع نابلس، وقاموا بتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها واخضاعهم للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.