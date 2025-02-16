شـركة كهربـاء محافظة القـدس تعلن عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وذلك يوم الإثنين الموافق 17/2/2025 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من منطقة سلواد وتشمل: حي الظهرة والمجاورين ، حي الشعاب والمجاورين ، إسكان سما سلواد والمجاورين ، مسجد الصالحين والمجاورين.



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.