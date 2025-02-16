باديكو تعلن عن نتائج أعمالها للعام 2024

وطن: أفصحت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) عن بياناتها المالية الموحدة الأولية (غير المدققة) للسنة المالية 2024، حيث بلغت الأرباح العائدة لمساهمي الشركة حوالي 0.7 مليون دولار، مقارنة مع خسائر بقيمة 11.6 مليون دولار للسنة المالية 2023.

وتأتي هذه النتائج رغم التراجع الحاد الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024 والناتج عن العدوان على قطاع غزة واستمرار توقف العمليات التشغيلية في القطاع مما تطلب قيام بعض الشركات التابعة والحليفة بأخذ مخصصات إضافية مقابل أصولها المتضررة، وصلت حصة باديكو منها 12.4 مليون دولار، وبلغت الموجودات الموحدة 723.3 مليون دولار في نهاية العام 2024، وارتفعت حقوق مساهمي باديكو من 333.2 إلى 337.8 مليون دولار.

وفي تعليقه على نتائج الأعمال، قال رئيس مجلس إدارة باديكو بشار مصري: "لقد كان العام 2024 صعباً جداً على الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة وأثره الكبير على الاقتصاد الفلسطيني، وهو ما انعكس سلباً على أداء جميع الشركات العاملة في الوطن، خاصة باديكو كُبرى الشركات الاستثمارية في فلسطين، حيث واجهت تحديات كبيرة وتأثرت بشكل مباشر بسبب حجم استثماراتها الكبير في قطاع غزة والضفة الغربية".

كما نوه أن باديكو وشركاتها التابعة والحليفة قيدت مخصصات مالية كبيرة تمكنها من مواجهة التحديات القادمة في ظل الوضع السياسي الراهن، قائلاً: "قد تبدو سياساتنا متحفظة جداً إلا أنها ضرورية للتحوط من أثر مخاطر ضبابية المستقبل، وسنستمر بالاستثمار لتنمية فلسطين".

وتقدم مصري بالشكر لمساهمي الشركة الأوفياء، وأضاف "الاستثمار في فلسطين ليس للقلوب الضعيفة فهذا وطننا ونحن مسؤولون عنه"، مؤكداً أن باديكو شركة مساهمة عامة مُدرجة على بورصة فلسطين، ويستطيع أي فرد شراء أو بيع أسهمها بسهولة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) تستثمر في قطاعات اقتصادية رئيسية في فلسطين، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والمالية، والصناعية، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية والطاقة.