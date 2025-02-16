3 شهداء من الشرطة بقصف إسرائيلي شرق رفح

وطن: أعلنت وزارة الداخلية بغزة، استشهاد 3 من أفراد الشرطة وإصابة رابع بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات بمنطقة الشوكة شرق رفح صباح الأحد.

وأشارت إلى أن الشهداء هم إبراهيم سعدي الزاملي ويوسف خالد الزاملي وبلال علي المغاري.

ودانت الوزارة هذه الجريمة وتدعو الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازاً مدنياً يقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين وتنظيم شؤونهم اليومية.

يأتي ذلك، في وقت دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزةـ الأحد، يومه الـ29، فيما تتواصل الضغوطات الدولية وجهود الوسطاء من أجل بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الوسطاء يأملون أن تبدأ الأسبوع المقبل في الدوحة المحادثات حول المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فستخصص لإعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.