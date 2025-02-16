محدث| 3 شهداء ومصابون جرّاء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق مدينة رفح

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين شرق مدينة رفح.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت يوم أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,264 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 111,688 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبين السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 والتاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2025، شنت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.