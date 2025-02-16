الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من محافظة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة مواطنين خلال اقتحام بلدتي يطا وحلحول جنوب وشمال الخليل.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت يطا واعتقلت بهاء الدين النجار، ومحمد جمال النجار، ومحمد عزمي النجار، وبكر محمود النجار، وأمجد فايز النجار، ومن بلدة حلحول شمالا اعتقلت مقداد بلال الريان، وشادي صفوان أبو يوسف، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل، وعدة أحياء من مدينة الخليل.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها للمداخل الرئيسية لبلدات ومخيمات ومدينة الخليل، وشددت من اجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة والحواجز العسكرية والالكترونية.