"كهرباء القدس" تستعرض ثلاث أوراق بحثية خلال مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء بالرياض

رام الله - وطن: شاركت شركة كهرباء محافظة القدس في المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 شباط، حيث قدمت ثلاث أوراقا بحثية نوعية سلطت الضوء على مواضيع حيوية تتعلق بتطوير قطاع الطاقة في فلسطين.

الأوراق البحثية التي تم عرضها تناولت موضوعات استراتيجية تتعلق بتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في فلسطين.

الورقة الأولى، التي قدمها المهندس ساري إبراهيم والمهندس عز الدين ملخ، بحثت استراتيجيات فعالة لدمج مزيد من الطاقة الشمسية في نظام الكهرباء بمدينة أريحا. أما الورقة الثانية التي قدمها المهندس بسام بدر، فقد استعرضت أثر تطوير استراتيجيات إدارة المعرفة على بناء القدرات البشرية في شركات توزيع الكهرباء بفلسطين، بما في ذلك شركة كهرباء محافظة القدس.

في حين تم تقديم الورقة الثالثة من قبل المهندس إبراهيم كرياكوس، والتي ناقشت آفاق الشبكات المصغرة في فلسطين وآليات تبني السياسات المناسبة لها.

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، قام وفد شركة كهرباء محافظة القدس بزيارة معهد التدريب التابع للشركة السعودية للكهرباء، حيث اطلعوا على أحدث برامج التدريب والتطوير التي تستهدف رفع كفاءة العاملين في قطاع الكهرباء.

تُعد هذه المشاركة جزءاً من استراتيجية شركة كهرباء محافظة القدس لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات العربية والدولية في مجال الطاقة، في مسعى لتحسين البنية التحتية للطاقة في فلسطين والاستفادة من أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.